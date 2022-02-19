Созданы новые возможности для развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном: посол

Али Ализаде на встрече с губернатором Восточного Азербайджана в субботу высоко оценил политику правительства Исламской Республики Иран по расширению отношений со своими соседями и добавил: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном».

Он сообщил о проведении 10 и 11 марта этого года в Баку совместной экономической комиссии двух стран и сказал: «Открытие Ходафаринской границы и строительство нового пограничного моста и другие договоренности, достигнутые между двумя странами, будут рассматривается в этой комиссии».

Посол Азербайджанской Республики в Иране подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита иранских политических и экономических делегаций в Баку, и сказал: «Мы постараемся рассмотреть специальные аспекты этих договоренностей перед Совместной комиссией».

Ссылаясь на распоряжение президента Азербайджана о создании свободных зон и технопарков в освобожденных районах страны, он сказал: «Учитывая таможенные, налоговые и инфраструктурные льготы в этих районах, почва готова для присутствия компаний и частных инвесторов и мы приглашаем восточно-азербайджанские компании к участию в этих направлениях».

Ализаде сказал, что границы Ирана и Азербайджана расположены на пересечении транзитных осей, добавив: «С реализацией двусторонних соглашений можно будет извлечь выгоду из этих возможностей больше, чем раньше, и я надеюсь, что поддержка провинциальных властей будет продолжать в этом отношении».