Алиев: существуют большие перспективы для дальнейшего развития азербайджано-иранского сотрудничества

Президент Азербайджанской Республики направил поздравительное письмо президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

"Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, передаю дружественному и братскому иранскому народу наилучшие пожелания", говорится в послании Алиева.

"Воля наших народов, связанных друг с другом религиозными и культурными корнями, составляет основу азербайджано-иранских отношений, опирающихся на взаимное уважение и добрососедство. Сегодняшний высокий уровень дружественных связей является результатом совместной деятельности наших стран на протяжении тридцати лет. Состоявшиеся за эти годы многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, достигнутые соглашения и реализованные совместные проекты сыграли важную роль в динамичном развитии нашего сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической, культурной и других сферах", отметил президент Азербайджана.

Я высоко оцениваю постоянный политический диалог между Азербайджаном и Ираном и наше взаимодействие в ряде сфер. Считаю, что сегодня существуют большие перспективы для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества. Восстановление азербайджано-иранской государственной границы в результате освобождения наших исторических, исконных земель от оккупации, несомненно, создало благоприятные условия для полного использования имеющегося потенциала, совместного участия в реализации транспортно-коммуникационных коридоров. В этом контексте хочу особо отметить значение Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран относительно создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран.

В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях идут широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению. Мы были бы рады видеть участие в ближайшем будущем компаний, представляющих Вашу страну, в этом процессе.

Верю, что благодаря совместным усилиям азербайджано-иранские отношения, служащие интересам наших стран и народов, и впредь будут успешно развиваться и укрепляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания.

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