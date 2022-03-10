Министр дорог и городского развития Ирана отправился в Баку

Гасеми как глава межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству и его азербайджанская коллега обсудят развитие объема товарооборота двух стран.
Объем торговли Ирана и Азербайджанской Республики за последние 8 месяцев составил 300 млн долларов. На долю экспорта Ирана приходился 252 млн долларов, и на долю импорта из Азербайджана – 290 млн долларов.
Расширение сотрудничества двух стран в области автоперевозки в связи с увеличением трафика грузовых автомобилей более чем на 70 000 единиц и перезапуск пассажирского поезда Нахичевань-Мешхед также стоят на повестке дня.
Гасеми также планирует обсудить возобновление и увеличение рейсов авиалинии Iran Air и других авиакомпаний в Азербайджанскую Республику.
В ходе визита в Азербайджан Гасеми будут сопровождать несколько заместителей министров и другие иранские официальные лица.
Иранская делегация ознакомится с проектами в рамках сотрудничества с Азербайджаном.
Напомним, 14-я межправительственная ирано–азербайджанская комиссия по экономическому сотрудничеству в прошлом году состоялась в Тегеране.
Тегеран, 10 марта, ИРНА - Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми в четверг отправился в Баку для участия в 15-й межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Гасеми как глава межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству и его азербайджанская коллега обсудят развитие объема товарооборота двух стран.
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