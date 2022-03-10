Министр дорог и городского развития Ирана отправился в Баку

Гасеми как глава межправительственной ирано–азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству и его азербайджанская коллега обсудят развитие объема товарооборота двух стран.

Объем торговли Ирана и Азербайджанской Республики за последние 8 месяцев составил 300 млн долларов. На долю экспорта Ирана приходился 252 млн долларов, и на долю импорта из Азербайджана – 290 млн долларов.

Расширение сотрудничества двух стран в области автоперевозки в связи с увеличением трафика грузовых автомобилей более чем на 70 000 единиц и перезапуск пассажирского поезда Нахичевань-Мешхед также стоят на повестке дня.

Гасеми также планирует обсудить возобновление и увеличение рейсов авиалинии Iran Air и других авиакомпаний в Азербайджанскую Республику.

В ходе визита в Азербайджан Гасеми будут сопровождать несколько заместителей министров и другие иранские официальные лица.

Иранская делегация ознакомится с проектами в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

Напомним, 14-я межправительственная ирано–азербайджанская комиссия по экономическому сотрудничеству в прошлом году состоялась в Тегеране.