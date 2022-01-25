Алиев призвал иранские компании активно участвовать в восстановительных работах в Азербайджане

Во вторник Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

Президент Азербайджана напомнил, что встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ашхабаде открывает новые возможности для ирано-азербайджанских связей.

"Должен также сказать, что встреча, проведенная мною в конце ноября с Президентом Исламской Республики Иран господином Раиси, была очень успешной и важной , она открывает новые возможности для ирано-азербайджанских связей. Это означает открытие новой страницы наших связей, дружественных, братских связей", подчеркнул Алиев.

"Убежден, что в ближайшем будущем иранские компании приступят к активной работе на освобожденных землях", добавил он. — Дан старт восстановительным работам, и, как я уже сказал, надеюсь, что иранские компании будут активно участвовать в них".

"Словом, надеюсь, что поствоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно, очень важен также вклад Исламской Республики Иран в эту работу", указал президент Азербайджана.

"Что касается других вопросов - создание транспортного коридора Север-Юг, строительство Худаферинской гидроэлектростанции, возведение моста через реку Астарачай – все эти и другие вопросы обсуждались вчера с Шахином Мустафаевым и, конечно, будут находиться в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии", отметил он.

Алиев выразил признательность за приветствия иранского президента и просил передать его приветствия президенту Раиси.

Ростам Гасеми в свою очередь, заявил, что новое правительство Ирана намерено расширять сотрудничество во всех сферах со всеми соседними странами, в частности, государством и народом Азербайджанской Республики, с которой ее связывают самые прочные культурные, исторические и общественные узы.

"Как вы отметили, ваша встреча с президентом Раиси откроет новую страницу в отношениях двух стран", указал он.

Кроме того, во время переговоров состоялся обмен мнениями по различным вопросам, касающимся двусторонних связей.