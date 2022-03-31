Амир Абдоллахиян: Афганистан нуждается во внутрирегиональном механизме

Об этом заявил Амир Абдоллахиян, который находится в Тунси, Китай, для участия во встрече министров иностранных дел в формате стран — соседей Афганистана.

«Мы все должны работать над тем, чтобы Афганистан снова не стал ареной политического и военного конфликта. Афганский народ и соседние страны, несомненно, станут первыми жертвами разрушительных последствий такой ситуации», - отметил он.

По словам министра, необходимо, чтобы соседи Афганистана и дружественные страны создали механизмы сотрудничества друг с другом для восстановления и развития Афганистана.

Корень проблем Афганистана заключается в его длительной оккупации

Министр иностранных дел рассмотрел корни проблем Афганистана в долгосрочной оккупации этой страны и неправильной политике оккупантов и Соединенных Штатов и сказал, что долгосрочная оккупация Афганистана не способствовала его развитию, а создала своего рода зависимость, которая привела к краху его политической и экономической структуры за счет вывода войск.

«К сожалению, такой неконструктивный подход все еще продолжается», - добавил он.

Необходимость освобождения замороженных средств Афганистана

Амир Абдоллахиян также подчеркнул, что все страны должны принять шаги для освобождения замороженных активов Афганистана так, чтобы это способствовало улучшению гуманитарной ситуации в стране.

Терроризм и его распространение в Афганистане считается серьёзным вопросом

Министр иностранных дел подчеркнул, что по-прежнему существуют опасения по поводу деятельности различных террористических группировок, таких как ДАИШ в Афганистане, против безопасности соседей и международного сообщества, и сказал, что развитие террористической деятельности ДАИШ в Афганистане не оставляет места для сомнений в том, что нам нужны коллективные действия стран региона для борьбы с терроризмом.

В Иране проживает почти пять миллионов афганских граждан

Исламская Республика Иран столкнулась с новой волной миграции афганцев за несколько месяцев до падения афганского правительства, которая усилилась в последние месяцы и достигла миллиона человек.

«По оценкам, в настоящее время в Иране проживает около пяти миллионов афганцев, что привело к очень высоким экономическим издержкам в стране», - заключил он.