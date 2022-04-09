В Швеции упрекнули бывшего иранского тюремщика за СМС экс-президента

Более 2 года назад 60-летний иранец Хамид Нури был арестован в Швеции.
Судебная власть Швеции на основе утверждений террористической группировки «Моджахедин-э Халк», которые называют Нури тюремщика в 80-ых годах, задержала его. До сих пор состоялись более 80 судебные слушания по этому делу. Нури отрицает вину, отметив, что 30 лет назад он ушел в отставку со своего поста в судебной власти Ирана.
Адвокаты террористической группировки «Моджахедин-э Халк» стремятся доказать, что Нури занимал ключевые посты в тюрьмах Эвин и Раджаи-Шахр в 80-ых годах. Ссылаясь на поздравительное сообщение бывшего президента Ирана Хамиду Нури, адвокаты утверждают, что Нури поддерживал свои контакты с высокопоставленными лицами Ирана за последние годы.
Указанное сообщение было отправлено на мобильные телефоны всех иранцев через систему автоматическим образом, а не считается личным сообщением.
Тегеран, 9 апреля, ИРНА - Новогоднее поздравительное сообщение экс-президента Исламской Республики всем иранцам стало одним из так называемых документов адвокатов террористической группировки «Моджахедин-э Халк» против иранца Хамида Нури.
Более 2 года назад 60-летний иранец Хамид Нури был арестован в Швеции.
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