8 мая 2022 г., 12:21
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Посол Катара в Тегеране провел встречу с главой Центробанка

Посол Катара в Тегеране провел встречу с главой Центробанка

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Сегодня в продолжение консультаций по разблокировке замороженных активов Ирана в Катаре посол страны в Тегеране Мухаммед бен Хамад Аль-Хаджри встретился с главой Центрального банка Ирана Али Салехабади.

На встрече стороны поднимали вопросы о необходимости расширения банковских отношений и международных сотрудничеств.

По данным ИРНА, в последние недели проведены переговоры об освобождении замороженных активов Ирана и достигнуты удовлетворительные достижения.

11 апреля официальный представитель Ирана Саид Хатибзаде подтвердил проведение переговоров с некоторыми сторонами в этом отношении и заявил, что основные рамки для снятия ограничений разблокировки замороженных активов Ирана уже определены и достигнуто соглашение.

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