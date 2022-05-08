Посол Катара в Тегеране провел встречу с главой Центробанка

На встрече стороны поднимали вопросы о необходимости расширения банковских отношений и международных сотрудничеств.

По данным ИРНА, в последние недели проведены переговоры об освобождении замороженных активов Ирана и достигнуты удовлетворительные достижения.

11 апреля официальный представитель Ирана Саид Хатибзаде подтвердил проведение переговоров с некоторыми сторонами в этом отношении и заявил, что основные рамки для снятия ограничений разблокировки замороженных активов Ирана уже определены и достигнуто соглашение.

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