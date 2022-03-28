28 мар. 2022 г., 18:26
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Глазной банк Ирана входит в топ-10 лучших мира

Глазной банк Ирана входит в топ-10 лучших мира

Тегеран, 28 марта, ИРНА – Иран благодаря достижениям в области изготовления искусственной роговицы глаз с учетом своего населения не имеет проблем дефицитом роговицы и его Глазной банк входит в в топ-10 лучших мира.

По данным ИРНА, ежегодно в Иране совершаются около 7 тыс. пересадки роговицы глаз.

Пересадка роговицы — хирургическая операция, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом.

Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза. Обычно операцию проводят под общей анестезией.

Так, Иран в последние годы достиг больших достижений в этой области и стал самодостаточным. В настоящее время с учетом своего населения Иран не имеет проблем дефицитом роговицы и его Глазной банк входит в топ-10 лучших мира.

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