Глазной банк Ирана входит в топ-10 лучших мира

По данным ИРНА, ежегодно в Иране совершаются около 7 тыс. пересадки роговицы глаз.

Пересадка роговицы — хирургическая операция, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом.

Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза. Обычно операцию проводят под общей анестезией.

Так, Иран в последние годы достиг больших достижений в этой области и стал самодостаточным. В настоящее время с учетом своего населения Иран не имеет проблем дефицитом роговицы и его Глазной банк входит в топ-10 лучших мира.