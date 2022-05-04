4 мая 2022 г., 11:16
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News Code: 84741271
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Комитет по делам заключенных Йемена раскритиковал Саудовскую Аравию из-за досье на заключенных

Комитет по делам заключенных Йемена раскритиковал Саудовскую Аравию из-за досье на заключенных

Тегеран, 4 мая, ИРНА - Глава Национального комитета по делам заключенных Абдулькадер Аль-Муртада раскрыл во вторник новый скандал саудовской Аравии, связанный с их недавней инициативой в отношении освобождения заключенных.

Аль-Муртада сказал, что «то, что объявила Саудовская Аравия об освобождении некоторых наших заключенных, сообщает нам о списке, который включает в себя ряд имен, отличных от того, что было объявлено».

Глава Национального комитета подчеркнул, «что те, кого Саудовская Аравия объявила по своей инициативе, не являются нашими заключенными и они нам неизвестны».

Ранее Саудовская Аравия объявила об освобождении десятков заключенных, которые, как утверждается, являются пленниками армии и Народных комитетов, и этот шаг был предпринят странами агрессивной коалиции, чтобы сохранить лицо после того, как Сана инициировала освобождение десятков заключенных в месяц Рамадан под руководством лидера Ансаруллы Абдулмалика Бадр ад-Дина аль-Хуси.

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