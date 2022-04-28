Глава МИД Ирана и генеральный секретарь ОИС обсудили ситуацию в Палестине

В этой беседе иранский дипломат высоко оценил позицию генерального секретаря ОИС по вопросу Палестины и усилия этой организации по установлению мира и безопасности в регионе и мусульманском мире.

Министр иностранных дел Ирана выразил поддержку встрече послов Организации исламского сотрудничества, посвященной проблеме Палестины. Он приветствовал встречу на уровне министров иностранных дел исламских стран для консультаций по последним событиям в Палестине и преступлениям сионистского режима в мечети Аль-Акса.

Амир Абдоллахиян также выразил поддержку осуществлению и продолжению режима прекращения огня в Йемене и подчеркнул необходимость полного снятия гуманитарной блокады Йемена.

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