28 апр. 2022 г., 17:41
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Движение Сопротивления должно заплатить за нормализацию отношений с Израилем: спикер парламента

Движение Сопротивления должно заплатить за нормализацию отношений с Израилем: спикер парламента

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад Реза Калибаф коснулся мер, принятых Израилем, чтобы нормализовать отношения с этой страной со стороны некоторых правительств в регионе, и сказал, что Исламская Умма и движение Сопротивления должны заплатить высокую цену за нормализацию отношений.

Об этом он сказал в четверг, накануне Международного дня Ал-Кудс на встрече с высокопоставленным членом ХАМАСА Халилем аль-Хайя.

Калибаф отметил, что проблема Палестины и Иерусалима имеет глубокие корни в Иране.

Он добавил, что покойный имам Хомейни рассматривал Иерусалим как часть тела исламского мира и поставил палестинский вопрос в качестве первой проблемы исламского мира и, наконец, ежегодно посвящал последнюю пятницу священного месяца Рамадан Всемирному дню Иерусалима, чтобы сохранить тему Иерусалима и Палестины живой среди мусульман.

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