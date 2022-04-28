Движение Сопротивления должно заплатить за нормализацию отношений с Израилем: спикер парламента

Об этом он сказал в четверг, накануне Международного дня Ал-Кудс на встрече с высокопоставленным членом ХАМАСА Халилем аль-Хайя.

Калибаф отметил, что проблема Палестины и Иерусалима имеет глубокие корни в Иране.

Он добавил, что покойный имам Хомейни рассматривал Иерусалим как часть тела исламского мира и поставил палестинский вопрос в качестве первой проблемы исламского мира и, наконец, ежегодно посвящал последнюю пятницу священного месяца Рамадан Всемирному дню Иерусалима, чтобы сохранить тему Иерусалима и Палестины живой среди мусульман.

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