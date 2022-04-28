День Аль-Кудс знаменует освобождение Иерусалима и уничтожение Израиля

Раиси во время своего визита в четверг днем на выставку Священного Корана в Тегеране заявил, что день аль-Кудс является ценным достижением покойного имама Хомейни, он также рассказал о взаимодействии сил сопротивления с науками и знаниями Корана и сказал, что творения палестинских моджахедов в поле подпадает под учение Корана, в то время как потенциалом и военной машиной владеет другая сторона.

«Если вы спросите сегодня молодого палестинца, йеменца, ливанца или афганца, где вы обрели уверенность и мотивацию для джихада, он скажет, что учения Корана - это мотивация и надежда», - сказал он.

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