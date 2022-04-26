26 апр. 2022 г., 09:11
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Мечеть Аль-Акса должна быть защищена в рамках международных законов, заявил Тахт-Раванчи

Мечеть Аль-Акса должна быть защищена в рамках международных законов, заявил Тахт-Раванчи

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи осудил нападения Израиля на мечеть Аль-Акса и предупредил о последствиях любого нарушения неприкосновенности святых мест мусульман, подчеркнув необходимость защиты правовых и исторических статус этого святого места в рамках международных законов.

Выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном изучению событий в Палестине, Тахт-Раванчи раскритиковал молчание и бездействие СБ ООН в связи с преступлениями Израиля против палестинского народа и сказал, что «пока Совет Безопасности продолжает молчать об этих преступлениях, палестинцы не будут получать свои права».

Тахт-Раванчи заявил, что преступления Израиля против палестинского народа полностью задокументированы и неоспоримы и считаются военными преступлениями в соответствии с международными законами, и виновные в таких преступлениях должны быть незамедлительно наказаться.

Он сказал, что нынешние действия должны быть устранены немедленно и серьезно, и чтобы предотвратить катастрофу с широкими последствиями, исторический и правовой статус этого святого места должен быть защищен в рамках международных законов.

«Мы призываем международное сообщество принять необходимые превентивные меры для защиты мечети Аль-Акса, включая ее культурное наследие, от нападений израильских оккупационных сил и поселенцев-экстремистов», - заключил он.

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