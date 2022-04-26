Премьер-министр Йемена назвал Иран настоящим спонсером Палестины

Выступая на конференции по Палестине в Йемене, Хабтур заявил, что реальная поддержка палестинского сопротивления исходила не от арабских стран, а от Ирана.

По его словам, движение сопротивления из Тегерана, Багдада, Дамаска, Саны, Бейрута и Газы сегодня представляет Палестину.

Генеральный секретарь группировки «Исламского Джихада» Зияд ан-Нахала также на этой конференции подчеркнул необходимость противостояния сионистам, которые поддерживают агрессоров в Йемене.

Он отметил, что палестинский народ борется с сионистским заговором, который стремится к иудаизации Аль-Кудса.

«Сионисты прибегали к насилию, и воспользуются международной поддержкой арабских компромиссных режимов.

представитель ливанского парламента Мохаммад Раад также на этой конференции назвал силу мусульманской уммы силой Палестины, отметив, что оккупация Палестины ставит под угрозу мусульманскую умму.

«Несмотря на все заговоры, палестинский народ стремится к освобождению своих земель от врагов», добавил он.

Критикуя компромиссные действия некоторых арабских стран, Раад подчеркнул поддержку всех пропалестинских движений сопротивления за восстановление законных прав палестинского народа.

Четырехдневная конференция под названием «Палестина: центральный вопрос исламской уммы» началась в понедельник в Сане с присутствием председателя Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машата, премьер-министра правительства Национального спасения Йемена Абдель-Азиза Салеха бен Хабтура и группы высокопоставленных йеменских государственных и военных деятелей.

На этой международной конференции будут обсуждаться исследования ученых со всего мира.

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