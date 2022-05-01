Сионистский режим потерял все факторы своей власти, заявил министр культуры Ирана

Министр культуры на заседании с участием иранских и иностранных активистов по Палестине заявил: «Хотя сионистский режим оккупировал Бейрут в 1982 году, это было началом его будущих поражений, и по сей день, 40 лет спустя, сионистский режим не смог победить ни на одной крупной арене в регионе. Он также в 2000 году отступил из Южного Ливана».
По его словам, сегодня у сионистского режима нет безопасности даже в Тель-Авиве и Хайфе благодаря власти ливанской Хезболлы.
Он отметил, что сионистский режим при полной поддержке США всегда претендовал на превосходство в регионе, но сегодня он потерял все факторы своей власти, даже в сфере СМИ и информационной войны.
Тегеран, 1 мая, ИРНА - В последние годы сионистский режим при полной поддержке США всегда претендовал на превосходство в регионе, но сегодня мы видим, что он потерял все факторы своей власти, даже в сфере СМИ. Об этом заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в субботу.
Министр культуры на заседании с участием иранских и иностранных активистов по Палестине заявил: «Хотя сионистский режим оккупировал Бейрут в 1982 году, это было началом его будущих поражений, и по сей день, 40 лет спустя, сионистский режим не смог победить ни на одной крупной арене в регионе. Он также в 2000 году отступил из Южного Ливана».
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