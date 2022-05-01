Шаг «Порту» к чемпионству. Иранец Тареми оформил дубль

«Порту» на своём поле в субботу обыграл «Визелу» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии со счетом 4:2.
Иранский нападающий Мехди Тареми оформил дубль в матче.
Команда «Порту» уже может примерять на себя чемпионские медали. «Драконы» были лучшими в этом сезоне, и могут оформить титул де-юре.
«Порту» забивает чаще всех в лиге — 83 гола. При этом команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено всего 22 мячей.
Тегеран, 1 мая, ИРНА – ФК «Порту» в субботу преодолела «Визелу», и осталось лишь шаг до чемпионства Порту в премьер-лиге Португалии.
«Порту» на своём поле в субботу обыграл «Визелу» в рамках 32-го тура чемпионата Португалии со счетом 4:2.
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