Тареми среди авторов лучших голов 2021 года

Газета Extra объявила топ-10 голов 2021 года, среди которых встречается мяч иранского форварда "Порту" Мехди Тареми.

Ранее, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал данный гол в ворота английского "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в турнирах УЕФА.

Иранец отличился ударом через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.

Команда "Порту" одержала победу со счетом 1:0, но не сумела выйти в полуфинал, так как первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".

В список лучших голов 2021 года оказались также такие голы, как Патрика Шика с центра поля в матче Чехия – Шотландия на Евро-2020, мяч Эрика Ламелы из матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» и гол Миккели Дамсгора в матче Дания-Великобритания.