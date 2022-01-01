Тареми среди авторов лучших голов 2021 года

Газета Extra объявила топ-10 голов 2021 года, среди которых встречается мяч иранского форварда "Порту" Мехди Тареми.
Ранее, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал данный гол в ворота английского "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в турнирах УЕФА.
Иранец отличился ударом через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.
Команда "Порту" одержала победу со счетом 1:0, но не сумела выйти в полуфинал, так как первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Челси".
В список лучших голов 2021 года оказались также такие голы, как Патрика Шика с центра поля в матче Чехия – Шотландия на Евро-2020, мяч Эрика Ламелы из матча «Арсенал» – «Тоттенхэм» и гол Миккели Дамсгора в матче Дания-Великобритания.
Тегеран, 1 января, ИРНА – Гол иранского нападающего португальского "Порту" Мехди Тареми в ворота Челси попал в список лучших голов 2021 года по версии ирландской газеты Extra.
Газета Extra объявила топ-10 голов 2021 года, среди которых встречается мяч иранского форварда "Порту" Мехди Тареми.
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