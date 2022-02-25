Футбольная команда «Порту» вышла на следующий этап Лиги Европы

Ответный матч стадии плей-офф Лиги Европы завершился вчера вечером проведением четырех матчей одновременно.

По итогам турнира в четвертьфинал смогли выйти «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья» и «Порту».

В самом важном матче футбольная команда «Лацио» приняла «Порту» в домашнем матче на стадионе «Олимпиакос» в Риме, где команде Тарми удалось остановить своего именитого соперника ничьей 2: 2 и выйти на следующий этап.

На 35-й минуте Мехди Тареми сумел отбить пенальти у соперника и сам превратил пенальти в гол.

На 68-й минуте на этот раз настала очередь Матеус Урибе выводить «Порту» вперед красивым пасом Тарми, но в ситуации, когда игра подходила к концу с таким результатом, Клаудио сравнял счет, так что «Лацио» не проиграл, но не смогла выйти из группы.