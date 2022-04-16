Болельщики португальского «Порту» назвали Мехди Тареми «Принцем Персии»

Сегодня на официальном сайте португальского «Порту» была опубликована статья, в котором похвали работу иранского нападающего Мехди Тареми, что стало причиной поддержки болельщиков этого клуба против оскорбления Португальского клуба «Спортинг».

При этом болельщики назвали Тареми «Принцем Персии» и поддержали в заявлении его работу в этом сезоне.

Ранее болельщики Португальского клуба «Спортинг» несколько раз упоминали Тареми как «фальшивый» и написали, что «В это воскресенье фальшивый человек показал себя в своем лучшем красно-белом наряде».