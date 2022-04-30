30 апр. 2022 г., 11:12
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Иран не торгует освобождением Ал-Кудса, заявил спикер парламента

Иран не торгует освобождением Ал-Кудса, заявил спикер парламента

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Иран не торгует освобождением Ал-Кудса.

В начале открытого заседания парламента сегодня в субботу Клибаф коснулся проведения Дня Ал-Кудс по стране в пятницу.

«Великое шествие по случаю Дня Ал-Кудса по Ирану показало обновление идеалов Палестины среди иранцев. Иранцы, принимая участие в этом шествии выразили протест против преступлений Израиля и обещали всем уничтожение Израиля», - сказал он.

«В наши дни Палестина переживает разный период. Сопротивление палестинцев ослабило Израиль и воздействовало на попытки системы высокомерия для нормализацию отношений Израиля с другими странами», - добавил он.

По его словам, исламская умма никогда не торгует освобождением Ал-Кудса.

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