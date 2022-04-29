В пятничной молитве в Аль-Аксе приняли участие 160 тыс. палестинцев

Об этом сообщили в отделе исламского вакуфа, отвечающего за мечеть Аль-Акса.

В отделе исламского вакуфа Аль-Кудс сообщили, что несмотря на репрессии сионистского режима в отношении верующих и применение шумовых бомб и резиновых пуль во время утреннего намаза в мечети Аль-Акса собралось 160 тыс. верующих.

Кроме того, после проведения пятничной молитвы палестинцы скандировали «Аллах Акбар» и подняли флаг Палестины, выкрикивая различные лозунги, осудив агрессию оккупантов, оскверняющие мечеть Аль-Акса и планы ее иудаизации.

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