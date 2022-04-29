29 апр. 2022 г., 18:51
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В пятничной молитве в Аль-Аксе приняли участие 160 тыс. палестинцев

В пятничной молитве в Аль-Аксе приняли участие 160 тыс. палестинцев

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — По меньшей мере 160 тыс. палестинцев собрались в мечети Аль-Акса в оккупированном городе Аль-Кудс, чтобы принять участие в пятничной молитве в последнюю пятницу священного месяца Рамадан несмотря на ограничения оккупантов.

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Об этом сообщили в отделе исламского вакуфа, отвечающего за мечеть Аль-Акса.

В отделе исламского вакуфа Аль-Кудс сообщили, что несмотря на репрессии сионистского режима в отношении верующих и применение шумовых бомб и резиновых пуль во время утреннего намаза в мечети Аль-Акса собралось 160 тыс. верующих.

Кроме того, после проведения пятничной молитвы палестинцы скандировали «Аллах Акбар» и подняли флаг Палестины, выкрикивая различные лозунги, осудив агрессию оккупантов, оскверняющие мечеть Аль-Акса и планы ее иудаизации.

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