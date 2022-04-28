Китай создаст контейнерный док-терминал в экономической зоне Сарахса

Сегодня на беседе с ИРНА Калаи заявил, что политика Исламской республики Иран заключается в развитии отношений с Востоком. Такой подход укрепился особенно при правительстве 13-созыва.

По его словам, расширение отношений с Китаем считается приоритетом для Ирана.

Он также назвал экономическую зону Сарахс хорошим маршрутом для перевозки через Иран в другие страны, благодаря особенным потенциалом этой зоны.

Как пояснил Калаи, исполнительный директор китайской компании CIBT на совместной встрече с официальными лицами этой зоны заявил, что все возможности и преимущества экономической зоны Сарахса ими рассмотрены и все было удовлетворительно.

Так китайская стороны решили вложит инвестицию на сумму 500 млн. долларов для начала в эту зону и обещала увеличить эту сумму на 5 млрд долларов.

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