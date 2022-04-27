Экспорт стали из Ирана в прошлом году составил 7.4 млрд долларов

За прошедший 1400 иранский год Исламская Республика Иран экспортировала в 59 стран мира 11,6 млн тонн стали на сумму 7.4 млрд долларов.

Крупнейшим покупателем иранской стали за отчетный период стал Китай. На долю Китая приходится около 27,3% от общего объема иранского экспорта.

Следующие места среди крупнейших покупателей иранской стали заняли Ирак (17%) Индонезия (14,8%), Таиланд (10,1%) и ОАЭ (7,3%).

Таким образом на пять стран приходится более 76 процентов всего экспорта стали Ирана.

За прошедший иранский год, из Ирана было экспортировано 7,678 млн тонн стальных слитков. В 1399 году этот показатель составил 6,162 млн тонн.

Кроме того, за 12 месяцев 1400 года из Ирана было экспортировано около 3,406 млн тонн металлопродукции. Год ранее этот показатель составил 2.832 млн тонн.

Экспорт губчатого железа также увеличился на 25% за 12 месяцев прошедшего года с 843 тыс. тонн до 1,055 млн тонн.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире.

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