18 апр. 2022 г., 11:49
Journalist ID: 2390
News Code: 84721505
0 Persons
T T

Tags

Экспорт стали из Ирана вырос на 12% в прошлом году

Экспорт стали из Ирана вырос на 12% в прошлом году

Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Объем экспорта из крупных стальных компаний Ирана в прошлом иранском 1400 году (21 марта 2021 г.-21 марта 2022 г.) составил 7 млн 777 тыс. 61 тонн, что свидетельствует о росте на 12% по сравнению с иранским 1399 годом.

Стальная компания «Фулад Хузестан» в прошлом году экспортировал 2 млн 51 тыс. 800 тонн стальных продукций. Объем экспорта данной компании увеличился на 37% по сравнению с минувшим годом.
Стальные компании «Фулад Мобараке Исфахана» и «Зобахан Исфахана» также заняли 2-е и 3-е места среди иранских производителей с самым высоким объемом экспорта.
Иранским стальным компаниям с 20 февраля по 20 марта удалось экспортировать 1 млн 135 тыс. 183 тонн стальных продукций, что показывает рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в Иране за первые два месяца 2022 года зафиксирован самый высокий рост производства стали среди топ-10 производителей этого стратегического металла.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha