Экспорт стали из Ирана вырос на 12% в прошлом году

Стальная компания «Фулад Хузестан» в прошлом году экспортировал 2 млн 51 тыс. 800 тонн стальных продукций. Объем экспорта данной компании увеличился на 37% по сравнению с минувшим годом.

Стальные компании «Фулад Мобараке Исфахана» и «Зобахан Исфахана» также заняли 2-е и 3-е места среди иранских производителей с самым высоким объемом экспорта.

Иранским стальным компаниям с 20 февраля по 20 марта удалось экспортировать 1 млн 135 тыс. 183 тонн стальных продукций, что показывает рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Иране за первые два месяца 2022 года зафиксирован самый высокий рост производства стали среди топ-10 производителей этого стратегического металла.

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