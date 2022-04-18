Экспорт стали из Ирана вырос на 12% в прошлом году

Стальная компания «Фулад Хузестан» в прошлом году экспортировал 2 млн 51 тыс. 800 тонн стальных продукций. Объем экспорта данной компании увеличился на 37% по сравнению с минувшим годом.
Стальные компании «Фулад Мобараке Исфахана» и «Зобахан Исфахана» также заняли 2-е и 3-е места среди иранских производителей с самым высоким объемом экспорта.
Иранским стальным компаниям с 20 февраля по 20 марта удалось экспортировать 1 млн 135 тыс. 183 тонн стальных продукций, что показывает рост на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, в Иране за первые два месяца 2022 года зафиксирован самый высокий рост производства стали среди топ-10 производителей этого стратегического металла.
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Объем экспорта из крупных стальных компаний Ирана в прошлом иранском 1400 году (21 марта 2021 г.-21 марта 2022 г.) составил 7 млн 777 тыс. 61 тонн, что свидетельствует о росте на 12% по сравнению с иранским 1399 годом.
Стальная компания «Фулад Хузестан» в прошлом году экспортировал 2 млн 51 тыс. 800 тонн стальных продукций. Объем экспорта данной компании увеличился на 37% по сравнению с минувшим годом.
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