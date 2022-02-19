Производство стальных слитков и металлопродукции превысило 29 млн тонн

За этот период крупными предприятиями горнодобывающей промышленности произведено 18 млн 1 873 т стальных слитков и 11 млн 763 тыс. 834 тонн металлопродукции, что уменьшилось на 4% и 3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев текущего года в стране произведено 42 млн 835 тыс. 30 тонн железного концентрата (рост на 3%) и 42 млн 950 тыс. 856 тонн окатышей (рост на 11%).

Также до конца января в стране было произведено 44 млн 23 тыс. 927 тонн губчатого железа, что свидетельствует о снижении на 6% по сравнению с прошлым годом.