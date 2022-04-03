В Иране зафиксирован самый высокий рост производства стали

По данным иранской компании по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO), объем производства стали за январь и февраль текущего года составил 5,3 млн тонн. Также объем производства стали в февраль достиг 2,5 млн тонн, который показывает рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее производство 64 стран-членов всемирной ассоциации стали достигло 299,4 млн тонн. Эта цифра показывает снижение производства на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

После Ирана, объем производства стали в Индии, Германии, России и США вырос на 6,6%, 1,1%, 1% и 0,6%, соответственно. Также объем производства Китая как крупнейшего производителя стали в мире за указанный период составил 158 млн тонн.