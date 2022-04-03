3 апр. 2022 г., 13:36
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В Иране зафиксирован самый высокий рост производства стали

В Иране зафиксирован самый высокий рост производства стали

Тегеран, 3 апреля, ИРНА – В Иране за первые два месяца 2022 года зафиксирован самый высокий рост производства стали среди топ-10 производителей этого стратегического металла.

По данным иранской компании по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO), объем производства стали за январь и февраль текущего года составил 5,3 млн тонн. Также объем производства стали в февраль достиг 2,5 млн тонн, который показывает рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее производство 64 стран-членов всемирной ассоциации стали достигло 299,4 млн тонн. Эта цифра показывает снижение производства на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
После Ирана, объем производства стали в Индии, Германии, России и США вырос на 6,6%, 1,1%, 1% и 0,6%, соответственно. Также объем производства Китая как крупнейшего производителя стали в мире за указанный период составил 158 млн тонн.

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