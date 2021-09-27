Объем производства стали в Иране превысил 20 млн тонн

Согласно отчетам, опубликованным министерством промышленности и торговли за первые пять месяцев текущего года из 12 основных продуктов горнодобывающей промышленности, 6 продуктов, включая катодную медь и алюминиевые слитки, продемонстрировали рост производства, однако объем производства 6 продуктов, включая сталь и цемент сократился.

При этом, объём производства сырой стали в Иране достиг 10,8 млн тонн за первые пять месяцев иранского года (начавшегося 21 марта 2021 года), что демонстрирует снижение на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, объем производства стальной продукции за указанный период составил 9,8 млн тонн, что показывает снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.