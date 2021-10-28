Металлургический завод Бонаб

Сталелитейный комплекс Бонаб является четвертым по величине производителем стальных слитков и арматуры в прокатной секции стальных профилей среди производителей стали в стране с номинальной мощностью 1 950 000 тонн и мощностью плавки 450 000 тонн.
Сталелитейный комплекс Бонаб является четвертым по величине производителем стальных слитков и арматуры в прокатной секции стальных профилей среди производителей стали в стране с номинальной мощностью 1 950 000 тонн и мощностью плавки 450 000 тонн.
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