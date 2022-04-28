Раиси назвал серьёзной решимость Ирана и Китая расширять отношения

Вэй Фэнхэ прибыл в Тегеран в среду утром на переговоры с высокопоставленными иранскими военными.

При этом он сегодня встретился с президентом Ирана и стороны обсудили двусторонние отношения.

Раиси в свою очередь указал на международные события и заявил, что в нынешней ситуации сотрудничество Ирана и Китая должны расширяться больше, чем когда-либо.

По словам Раиси, уникальные возможности Ирана в области межрегиональных перевозок, энергетической безопасности, а также региональное сотрудничество в области инфраструктуры являются серьезными темами для сотрудничества и инвестиций.

Вэй Фэнхэ также отметил, что две страны могут во всех областях на международной арене сотрудничать вместе и содействовать миру и стабильности.

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