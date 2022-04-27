Глава МВД Ирана опроверг сообщения о столкновениях на границе с Афганистаном

"Для местных властей талибана произошло недоразумение относительно пограничного района (на территории Ирана), который по их мнению, принадлежал Афганистану", сказал в среду журналистам Вахиди.

"После этой ошибки мы их предупредили и проинформировали власти Кабула, чтобы пограничники Талибана вернулись к своей границе, что и было сделано, но через некоторое время они вернулись на этот пограничный пункт", добавил Вахиди.

"Мы призываем власти талибана оправдать местных чиновников, чтобы они не создали чувствительность, и, если есть какая-либо неясность, они должны вести переговоры с пограничниками и на более высоких уровнях для разрешения двусмысленности", отметил глава МВД.

Вахиди также прокомментировали сообщения о переброске военной техники иранской армии к афганской границе. "Вооруженные Силы Иран всегда находятся в полной готовности к защите границ", отметил он. – Однако наши пограничники никогда не действуют на основе недоразумений и осознают деликатность, но талибы и власти Кабула тоже должны проявить бдительность для предотвращения столкновений".

Всемирный день аль-Кудс

"Всегда необходимо демонстрировать нашу поддержку Палестине, и сегодня, когда сионисты оказывают дополнительное давление на палестинский народ и мечеть Аль-Акса и пытаются нормализовать отношения с исламскими государствами, всемирный День Аль-Кудс должен отмечаться более торжественно, чем обычно", указал Вахиди.

Он назвал позором усилия ряда исламских государств в регионе по нормализации отношений с сионистским режимом в условиях, когда палестинцы находятся в тяжелом положении.

При этом Вахиди выразил надежду всемирный день аль-кудс в этом году пройдет более торжественно, чем когда-либо. "В этот день иранский народ, и все народы мира еще раз продемонстрируют свою твердую поддержку Палестине", подчеркнул Вахиди.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году международный день аль-Кудс отметят 29 апреля.

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