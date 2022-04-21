В шиитской мечети на севере Афганистана прогремел взрыв

Как сообщает информационное агентство «Голос Афганистана» Ava, в результате взрыва на втором этаже мечети Сех Докан в самом сердце Мазари-Шарифа, предположительно, есть много пострадавших.

Источник в местной больнице Абу Али Сина в Мазари-Шарифе сообщил Ava, что в результате взрыва пострадали десятки человек.

Кроме того, в «Sputnik Farsi» сообщили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, еще 65 получили ранения.

Местные СМИ сообщают, что число жертв значительно больше.

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