21 апр. 2022 г., 16:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84727513
0 Persons
T T

Tags

В шиитской мечети на севере Афганистана прогремел взрыв

В шиитской мечети на севере Афганистана прогремел взрыв

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — В шиитской мечети в центре города Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана, прогремел взрыв во время совершения верующими намаза, сообщают местные СМИ.

Как сообщает информационное агентство «Голос Афганистана» Ava, в результате взрыва на втором этаже мечети Сех Докан в самом сердце Мазари-Шарифа, предположительно, есть много пострадавших.

Источник в местной больнице Абу Али Сина в Мазари-Шарифе сообщил Ava, что в результате взрыва пострадали десятки человек.

Кроме того, в «Sputnik Farsi» сообщили, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, еще 65 получили ранения.

Местные СМИ  сообщают, что число жертв значительно больше.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha