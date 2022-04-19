Предсавитель МИД Ирана осудил теракт в Афганистане

"Террористы-такфиристы совершил очередное преступление и запятнал землю Афганистана кровью невинных подростков. Эти антирелигиозные ублюдки даже не соблюдили святости Рамадана", написал Хатибзаде в своем Twitter, осудив теракт на западе Кабула.

В результате двух взрыва на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи и около школы "Мумтаз" в западной части афганской столицы погибли более 20-25 человек.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшие взрывы.

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