19 апр. 2022 г., 16:34
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Предсавитель МИД Ирана осудил теракт в Афганистане

Предсавитель МИД Ирана осудил теракт в Афганистане

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде во вторник осудил теракт на западе афганской столицы Кабуле.

"Террористы-такфиристы совершил очередное преступление и запятнал землю Афганистана кровью невинных подростков. Эти антирелигиозные ублюдки даже не соблюдили святости Рамадана", написал Хатибзаде в своем Twitter, осудив теракт на западе Кабула.

 В результате двух взрыва  на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи и около школы "Мумтаз" в западной части афганской столицы погибли более 20-25 человек.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшие взрывы.

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