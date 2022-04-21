Иран выразил обеспокоенность повторением многочисленных взрывов в Афганистане

Согласно сообщениям о повторении многочисленных взрывов в различных городах Афганистана, Хатибзаде выразил обеспокоенность Ирана в связи с этими горькими инцидентами.

Ссылаясь на террористические акты во время священного месяца Рамадан, который совпадает с присутствием большого количества людей в мечетях, он назвал отвратительными нападения террористических группировок на постящихся верующих.

Указав на сообщения СМИ о гибели и ранениях десятков невинных людей в результате одного из взрывов в Мазари-Шарифе, Хатибзаде пожелал терпения семьям жертв терактов и выздоровления раненых.

В четверг в шиитской мечети в центре города Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана, прогремел взрыв во время совершения верующими намаза. в результате взрыва, предположительно, есть много пострадавших.

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