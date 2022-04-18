Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с исполняющим обязанности МИД Афганистана

Амир Хан Мотаги выразил сожаление по поводу недавних событий и нападения на консульства и представительства Ирана в Герате и Кабуле и заверил, что страна будет обеспечивать полную безопасность дипломатических мест Ирана и их сотрудников в стране.

По словам Амира Абдоллахияна, в течение последних 4 лет Ирана принял несколько миллионов афганцев и свободно могут пользоваться всеми удобствами в Иране.

Он также в свою очередь сожалел по поводу ложной пропаганды недружественных СМИ, цель которых, как отметил он, является срыв отношений между двумя странами.

Амир Абдоллахиян также сослался на переговоры с афганской стороной в Китае в начале апреля в кулуарах встречи глав иностранных дел стран-соседей Афганистана. «Исламская республика Иран всегда позитивно относится к Афганистану и обмен делегациями для сотрудничества, отправка гуманитарной помощи и сохранение своих представительств для предоставления услуг афганскому народу сообщает об доброй воле Ирана в этом отношении», - заявил он.

При это он заявил, что ожидает от афганской стороны обеспечить безопасность дипломатов в стране, провести контроль над границами с Ираном для предотвращения запрещенного въезда в Иран. Он также призвал страну выполнять свои обязательства в рамках соглашений, в том числе права на водные ресурсы Ирана.

Амир Абдоллахиян также выразил благодарность за запрет выращивания наркотиков в Афганистане и объявил о готовности страны сотрудничать со страной, что заменить эти растения.

Амир Хан Мотаги в свою очередь выразил благодарность за поддержку Ирана.