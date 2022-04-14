Встреча глав МИД Ирана и Ирака

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его иракский коллега Фуад Хусейн провели в среду в Тегеране встречу.
Похожие новости
-
Посольство Ирана опровергло сообщения британских СМИ о контрабанде оружия в Россию
Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Посольство Ирана в Лондоне опровергло сообщение британской газеты…
-
Глава МИД Ирака: переговоры между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются
Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Переговоры между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются, но они…
-
Амир Абдоллахиян сообщил о достижении предварительной договоренности об освобождении замороженных активов
Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Достигнута предварительная договоренность об освобождении иранских…
Your Comment