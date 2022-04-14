14 апр. 2022 г., 10:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84716002
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Встреча глав МИД Ирана и Ирака

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его иракский коллега Фуад Хусейн провели в среду в Тегеране встречу.

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