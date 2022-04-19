В Афганистане сообщили, что делегация талибов посетит Тегеран в ближайшем будущем

Указав на телефонный разговор главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Мотаги в понедельник, Самангани заявил: «Обе стороны в этой беседе подчеркнули, что они не позволят предвзятым группам создать ненависть, пессимизм и отчуждение между народами Афганистана и Ирана посредством пропаганды».
По его словам, в ходе визита афганской делегации в Иран, будет обсуждена ситуация афганских заключенных и мигрантов в стране.
Амир Хан Мотаги вчера выразил сожаление по поводу недавних событий и нападения на консульства и представительства Ирана в Герате и Кабуле и заверил, что страна будет обеспечивать полную безопасность дипломатических миссий Ирана и их сотрудников в стране.
Он также поблагодарил Иран за принятие афганских мигрантов в трудные времена, призвав к расширению отношений и сотрудничества с Тегераном.
Ранее афганские СМИ сообщили, что 10 апреля жители Герата провели акцию протеста возле здания консульства Ирана в городе Герат и посольства Ирана в Кабуле.
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Делегация министерства иностранных дел Талибана посетит Тегеран в ближайшем будущем. Об этом сообщил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани во вторник в своем Twitter.
Указав на телефонный разговор главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Мотаги в понедельник, Самангани заявил: «Обе стороны в этой беседе подчеркнули, что они не позволят предвзятым группам создать ненависть, пессимизм и отчуждение между народами Афганистана и Ирана посредством пропаганды».
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