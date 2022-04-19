В Афганистане сообщили, что делегация талибов посетит Тегеран в ближайшем будущем

Указав на телефонный разговор главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Ханом Мотаги в понедельник, Самангани заявил: «Обе стороны в этой беседе подчеркнули, что они не позволят предвзятым группам создать ненависть, пессимизм и отчуждение между народами Афганистана и Ирана посредством пропаганды».

По его словам, в ходе визита афганской делегации в Иран, будет обсуждена ситуация афганских заключенных и мигрантов в стране.

Амир Хан Мотаги вчера выразил сожаление по поводу недавних событий и нападения на консульства и представительства Ирана в Герате и Кабуле и заверил, что страна будет обеспечивать полную безопасность дипломатических миссий Ирана и их сотрудников в стране.

Он также поблагодарил Иран за принятие афганских мигрантов в трудные времена, призвав к расширению отношений и сотрудничества с Тегераном.

Ранее афганские СМИ сообщили, что 10 апреля жители Герата провели акцию протеста возле здания консульства Ирана в городе Герат и посольства Ирана в Кабуле.

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