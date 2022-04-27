В Иране за сутки коронавирус унес жизни 17 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 1009 новых случаев заражения COVID-19, при этом 251 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 219 433 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 975 147 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 303 468 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 508 159 человек - вторую дозу, а 26 976 988 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 788 615 доз вакцины против COVID-19.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram