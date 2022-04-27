27 апр. 2022 г., 14:54
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News Code: 84733752
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В Иране за сутки коронавирус унес жизни 17 человек

В Иране за сутки коронавирус унес жизни 17 человек

Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 041, причем 17 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 1009 новых случаев заражения COVID-19, при этом 251 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 219 433 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 975 147 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 303 468 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 508 159 человек - вторую дозу, а 26 976 988 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 788 615 доз вакцины против COVID-19.

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