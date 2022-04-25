В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 21 человека

За последние сутки в Иране был выявлен 1077 новых случаев заражения COVID-19, при этом 180 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 217 117 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 969 470 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 280 163 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 478 369 человек - вторую дозу, а 26 930 223 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 688 755 доз вакцины против COVID-19.

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