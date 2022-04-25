25 апр. 2022 г., 16:35
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В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 21 человека

В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 21 человека

Тегеран, 25 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 996, причем 21 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 1077 новых случаев заражения COVID-19, при этом 180 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 217 117 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 969 470 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 280 163 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 478 369 человек - вторую дозу, а 26 930 223 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 688 755 доз вакцины против COVID-19.

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