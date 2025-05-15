Трамп похвалил иранские дроны как “хорошие, быстрые и смертоносные”

По словам Трампа, иранские дроны стоят от 35 до 40 тысяч долларов, при этом обладают высокой эффективностью на поле боя. Он отметил, что поручил одной из американских компаний создать аналогичные беспилотники, но спустя две недели получил отчет о разработке дрона стоимостью 41 миллион долларов. “Я сказал им, что это не то, что я имел в виду. Мне нужны были дроны по 35–40 тысяч”, — подчеркнул Трамп.

Президент также добавил, что США ведут “очень серьезные переговоры с Ираном о долгосрочном мире” и отметил два возможных пути развития событий — дипломатический и силовой, при этом выразил надежду избежать второго сценария.