15 мая 2025 г., 16:16
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Новости ID: 85833854
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В Иране откроется первый филиал российского банка — «Мир Бизнес Банк» начнёт работу в Тегеране

15 мая 2025 г., 16:16
Новости ID: 85833854
В Иране откроется первый филиал российского банка — «Мир Бизнес Банк» начнёт работу в Тегеране

Тегеран, 15 мая. ИРНА - В рамках укрепления экономических связей между Ираном и Россией, а также в соответствии с политикой экономической дипломатии иранского правительства, Центральный банк Ирана выдал разрешение на открытие первого в стране филиала российского банка.

В ближайшее время в Тегеране начнёт работу «Мир Бизнес Банк» — российский банк, долю в капитале которого имеет Банк Мелли Ирана. Открытие филиала стало результатом договорённостей, достигнутых на официальной встрече президентов Ирана и России 18 января 2025 года, в ходе которой был подписан всеобъемлющий стратегический договор.

Этот шаг рассматривается как важный этап в укреплении совместной финансово-банковской инфраструктуры и будет способствовать расширению торговых и инвестиционных связей между двумя странами. Ожидается, что филиал упростит предоставление банковских услуг предпринимателям и активизирует валютные расчёты.

Кроме того, на этой неделе была реализована вторая фаза подключения банковских систем Ирана и России, что стало очередным шагом в направлении развития двустороннего финансового сотрудничества.

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