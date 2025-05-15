В Иране откроется первый филиал российского банка — «Мир Бизнес Банк» начнёт работу в Тегеране

В ближайшее время в Тегеране начнёт работу «Мир Бизнес Банк» — российский банк, долю в капитале которого имеет Банк Мелли Ирана. Открытие филиала стало результатом договорённостей, достигнутых на официальной встрече президентов Ирана и России 18 января 2025 года, в ходе которой был подписан всеобъемлющий стратегический договор.

Этот шаг рассматривается как важный этап в укреплении совместной финансово-банковской инфраструктуры и будет способствовать расширению торговых и инвестиционных связей между двумя странами. Ожидается, что филиал упростит предоставление банковских услуг предпринимателям и активизирует валютные расчёты.

Кроме того, на этой неделе была реализована вторая фаза подключения банковских систем Ирана и России, что стало очередным шагом в направлении развития двустороннего финансового сотрудничества.