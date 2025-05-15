Пезешкиан: мы стремимся к миру, а не к войне

«Трамп думает, что может угрожать нам, вводить санкции и при этом рассуждать о правах человека - в то время как именно они несут ответственность за нестабильность и преступления в регионе. Кто осмелился бы уничтожить 60 тысяч невинных людей в Газе?», - сказал президент Ирана.

В другой части своей речи Пезешкиан отметил, что совместное развитие торговли и открытие границ между народами региона через совместное сотрудничество заложит основу для общего рынка, что укрепит мир и безопасность.

«Мы считаем народы региона своими братьями. Если мы откроем торговлю и границы через совместное сотрудничество, то создадим крупный общий рынок, который станет гарантом безопасности и мира в регионе», - отметил он.

Глава иранского государства заявил, что Саудовская Аравия является исламской страной и родиной Ислама, подчеркнув недопустимость вражды между двумя государствами. Он обвинил Трампа в попытках спровоцировать конфликт и дестабилизировать регион, заверив, что Иран не допустит этого.

«Саудовская Аравия – исламская страна, земля, где родился Ислам. Как мы можем враждовать друг с другом?! Но Трамп хочет столкнуть нас лбами, поставить саудитов против нас. Он стремится создать нестабильность в регионе, но мы никогда этого не допустим», - заключил президент.