15 мая 2025 г., 17:33
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В 2024 году число самоубийств среди израильских военнослужащих выросло на 23,5%

15 мая 2025 г., 17:33
??????? ID: 85833913
В 2024 году число самоубийств среди израильских военнослужащих выросло на 23,5%

Тегеран, 15 мая. ИРНА - Израильские СМИ сообщают о резком росте числа самоубийств среди военнослужащих армии Израиля в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Большинство жертв — солдаты из резерва, мобилизованные после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года

По данным израильского ресурса «Шомрим», армия до сих пор скрывает подробности случаев самоубийств, совершённых солдатами после начала конфликта в Газе. Однако с наступлением 2025 года израильские военные официально опубликовали статистику за 2023–2024 годы, зафиксировав рост числа самоубийств среди военнослужащих до самого высокого уровня с 2011 года.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году 21 солдат совершил самоубийство — против 17 в 2023 году, что составляет рост на 23,5%. Несмотря на это, армия Израиля утверждает, что этот показатель нельзя считать высоким, поскольку общее количество военнослужащих значительно увеличилось из-за мобилизации, связанной с войной в Газе.

Ранее издание «Гаарец» опубликовало исследование Тель-Авивского университета, согласно которому 12% резервистов, принимавших участие в боевых действиях в Газе, страдают от серьёзных психических расстройств.

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