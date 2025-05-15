В 2024 году число самоубийств среди израильских военнослужащих выросло на 23,5%

По данным израильского ресурса «Шомрим», армия до сих пор скрывает подробности случаев самоубийств, совершённых солдатами после начала конфликта в Газе. Однако с наступлением 2025 года израильские военные официально опубликовали статистику за 2023–2024 годы, зафиксировав рост числа самоубийств среди военнослужащих до самого высокого уровня с 2011 года.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году 21 солдат совершил самоубийство — против 17 в 2023 году, что составляет рост на 23,5%. Несмотря на это, армия Израиля утверждает, что этот показатель нельзя считать высоким, поскольку общее количество военнослужащих значительно увеличилось из-за мобилизации, связанной с войной в Газе.

Ранее издание «Гаарец» опубликовало исследование Тель-Авивского университета, согласно которому 12% резервистов, принимавших участие в боевых действиях в Газе, страдают от серьёзных психических расстройств.