26 апр. 2022 г., 14:40
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Сионистский режим только понимает язык насилия, заявил еврейский депутат

Сионистский режим только понимает язык насилия, заявил еврейский депутат

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Сионистский режим не понимает язык дипломатии, а с ним можно разговаривать только на языке насилия. Об этом заявил представитель евреев в иранском парламенте Хомаюн Самих во вторник.

«Наши опыты показывают, что дипломатический язык в отношении сионистского режима бесполезен. Подход этого режима демонстрирует, что с ним надо разговаривать только на языке насилия», отметил глава Ассоциации еврейских общин Ирана.
По его словам, компромисс и переговоры с сионистским режимом за последние десятилетия бесполезны, и сегодня единственный способ противостоять этому режиму — это вооруженное сопротивление палестинского народа.
Депутат иранских евреев заявил, что дипломатические и политические отношения некоторых арабских стран с сионистским режимом обречены на провал.
Указав на недавние столкновения палестинцев с сионистским военными в мечети Аль-Акса, Самих отметил: «Такие действия показывают, что палестинцы выступают против дипломатических связей с Израилем, и осуждают любой компромисс».

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