Министр обороны КНР посетит Тегеран с визитом

Генерал Фэнхэ завтра встретится со своим иранским коллегой генералом Мохаммадом Резой Аштиани в столице Ирана.

Он также планирует встретиться с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить последние международные и региональные события и пути развития отношений Вооруженных сил двух стран.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

