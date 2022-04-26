Министр обороны КНР посетит Тегеран с визитом

Генерал Фэнхэ завтра встретится со своим иранским коллегой генералом Мохаммадом Резой Аштиани в столице Ирана.
Он также планирует встретиться с иранскими официальными лицами, чтобы обсудить последние международные и региональные события и пути развития отношений Вооруженных сил двух стран.
Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во главе высокопоставленной военной делегации в среду отправится в Тегеран.
Генерал Фэнхэ завтра встретится со своим иранским коллегой генералом Мохаммадом Резой Аштиани в столице Ирана.
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