Иран назвал конструктивной позицию Китая на переговорах в Вене

Министр иностранных дел Ирана в этом телефонном разговоре призвал к развитию всеобщих связей с Китаем, назвав эту тенденцию одним из основных приоритетов внешней политики администрации Эбрахима Раиси.

Говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, Амир Абдоллахиян назвал позицию Китая конструктивной. Он также заверил, что можно достичь хорошего, сильного и стабильного соглашения в Вене, если американская сторона придерживается реалистичного подхода.

Указав на свои переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, глава МИД Ирана отметил, что Москва поддерживает снятие с Тегерана санкций, сыграв конструктивную роль на переговорах.

Иранский министр также в ответ на приглашение китайского коллегу выразил готовность к участию в третьем саммите соседних Афганистана стран в Китае.

Ван И в этой беседе отметил, что у Пекина нет никаких препятствий в расширении отношений с Ираном.

По его словам, Пекин поддерживает завершение переговоров по отмене санкций в Вене.