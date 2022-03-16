Иран назвал конструктивной позицию Китая на переговорах в Вене

Министр иностранных дел Ирана в этом телефонном разговоре призвал к развитию всеобщих связей с Китаем, назвав эту тенденцию одним из основных приоритетов внешней политики администрации Эбрахима Раиси.
Говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, Амир Абдоллахиян назвал позицию Китая конструктивной. Он также заверил, что можно достичь хорошего, сильного и стабильного соглашения в Вене, если американская сторона придерживается реалистичного подхода.
Указав на свои переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, глава МИД Ирана отметил, что Москва поддерживает снятие с Тегерана санкций, сыграв конструктивную роль на переговорах.
Иранский министр также в ответ на приглашение китайского коллегу выразил готовность к участию в третьем саммите соседних Афганистана стран в Китае.
Ван И в этой беседе отметил, что у Пекина нет никаких препятствий в расширении отношений с Ираном.
По его словам, Пекин поддерживает завершение переговоров по отмене санкций в Вене.
Тегеран, 16 марта, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его китайский коллега Ван И по телефону обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.
Министр иностранных дел Ирана в этом телефонном разговоре призвал к развитию всеобщих связей с Китаем, назвав эту тенденцию одним из основных приоритетов внешней политики администрации Эбрахима Раиси.
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