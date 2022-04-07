Глава МИД Ирана отметил конструктивную роль Китая, России и евротройки на переговорах в Вене

Глава МИД Ирана и его сербский коллега Никола Селакович провели в четверг телефонные переговоры.
Собеседники обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, включая украинский кризис и переговоры в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана дейсвтий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Глава иранской дипломатии выразил надежду на дальнейшее расширение связей между Ираном и Сербией путем проведения заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
комментируя войну в Украине и провокации НАТО он сказал, что реальный выход из этой ситуации – только дипломатический путь и диалог, недопущение продолжения и разрастания войны.
Он также добавил, что Иран выступает против войны и односторонних санкций.
Министр иностранных дел Сербии пообещал, что его страна приложит все усилия для расширения связей с Ираном, в том числе в сфере сельского хозяйства и обмена студентами.
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