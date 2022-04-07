Глава МИД Ирана отметил конструктивную роль Китая, России и евротройки на переговорах в Вене

Глава МИД Ирана и его сербский коллега Никола Селакович провели в четверг телефонные переговоры.

Собеседники обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, включая украинский кризис и переговоры в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана дейсвтий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Глава иранской дипломатии выразил надежду на дальнейшее расширение связей между Ираном и Сербией путем проведения заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

комментируя войну в Украине и провокации НАТО он сказал, что реальный выход из этой ситуации – только дипломатический путь и диалог, недопущение продолжения и разрастания войны.

Он также добавил, что Иран выступает против войны и односторонних санкций.

Министр иностранных дел Сербии пообещал, что его страна приложит все усилия для расширения связей с Ираном, в том числе в сфере сельского хозяйства и обмена студентами.