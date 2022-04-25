Байден вновь назвал события 1915 года геноцидом армян

"Геноцид армян - одно из самых страшных массовых злодеяний 20-го века", говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Сегодня мы вспоминаем о полутора миллионах армян, которые были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании по уничтожению, и скорбим о трагической потере стольких жизней", подчеркивается в заявлении.

МИД Турции отреагировал на заявление президента США. "Заявления о событиях 1915 года, несовместимые с историческими фактами и международным правом, не имеют отношения к действительности. Это включает в себя сегодняшнее неудачное заявление президента США Байдена, повторившего допущенную в 2021 году ошибку. Мы осуждаем тех, кто искажает политические мотивы и исторические факты, и настаивает на этой ошибке", говорится в заявлении турецкого МИД.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также раскритиковал заявления президента США. "Некоторые западные лидеры в последние дни утверждают, что слово «геноцид» может быть использовано только после соответствующего решения суда. Это правда! Однако когда эти же люди, руководствуясь политическими мотивами, без решения суда используют слово «геноцид» относительно событий 1915 года, это является наиболее наглядным примером их лицемерия", написал Чавушоглу в своем Twitter.

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