27 мар. 2022 г., 22:57
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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Рейтинг президента США Джо Байдена в Феврале вновь упал до рекордно низкого показателя, снизившись до 40%, свидетельствуют данные исследования, проведенного телеканалом NBC News.

По данным опроса,   проведенного в 18-22 марта с участием 1000 респондентов 55% его участников не одобряют работу президента США.

Предыдущий антирекорд популярности Байдена был установлен в янваое текущего года, тогда неудовлетворение работой президента высказали 54% участников опроса, поддержку выразили 43% опрошенных.

В новом опросе NBC News 7 из 10 американцев заявили, что не доверяют способности Байдена урегулировать конфликт между Россией, Украиной и другими западными странами.

Кроме того, 8 из 10 респондентов опроса считают, что недавняя напряженность может привести к повышению цен на бензин в США и началу ядерной войны.

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