Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

По данным опроса, проведенного в 18-22 марта с участием 1000 респондентов 55% его участников не одобряют работу президента США.

Предыдущий антирекорд популярности Байдена был установлен в янваое текущего года, тогда неудовлетворение работой президента высказали 54% участников опроса, поддержку выразили 43% опрошенных.

В новом опросе NBC News 7 из 10 американцев заявили, что не доверяют способности Байдена урегулировать конфликт между Россией, Украиной и другими западными странами.

Кроме того, 8 из 10 респондентов опроса считают, что недавняя напряженность может привести к повышению цен на бензин в США и началу ядерной войны.