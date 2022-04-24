Россия разместит ракету «Сармат» на вооружение осенью

«Теперь для нас понятен совершенно последующий ход событий. Это доведение до ума самих летно-конструкторских испытаний, отработка этого комплекса в разных режимах, на разных дальностях и, конечно, это скорейшее принятие на вооружение. Мы планируем это сделать не позднее осени этого года», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

«Сармат» способен нести 10 или более ядерных боеголовок, а также поражать цели на расстоянии тысяч миль в Соединенных Штатах или Европе.

«Наземная инфраструктура, то есть ракетные шахты, они те же самые (как у МБР "Воевода" - ИФ), их не надо переделывать (...) И он встанет на вооружение именно в тех местах, где и находятся сами ракетные дивизии. Это экономит колоссальные средства и время самое главное для того, чтобы принять систему на вооружение», - сообщил Рогозин.

Озабоченность Запада риском ядерной войны усилилась с тех пор, как президент России Владимир Путин начал свое вторжение в Украину 24 февраля с речи, в которой он многозначительно упомянул ядерные силы Москвы и предупредил, что любая попытка встать на пути России «приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в вашей истории».

«Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России», - заявил президент РФ Владимир Путин.

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