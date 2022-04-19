В Иране назвали нефтяные доходы $43 млрд в прошлом году

Он на церемонии подписания меморандума между министерством нефти и муниципалитетом Тегерана заявил, что доходы Ирана от экспорта нефти, газового конденсата и нефтяных продукций составили 43 млрд долларов в минувшем году. «Если мы сможем вдвое сократить потребление топлива в стране в разных отраслях, тогда можно зарабатывать 150 млрд долларов в год», добавил он.
По словам министра нефти, необходимо инвестировать 80 млрд долларов в секторе газа в течение восьми лет, чтобы достичь мощности по добыче до 1,4 млрд кубометров газа.
Оуджи считает, что многие отрасли промышленности не имеют оптимального расхода топлива, и их добавленная стоимость низка. Средний КПД электростанций в стране составляет 37%, что это составляет около 48% в мире.
Он отметил, что ежегодно выплачивается 80 миллиардов долларов в виде топливных субсидий.
«Ежедневное потребление бензина в Иране составляет 95 млн литров. Цена бензина в мире сейчас достигла 90 центов, при экономии в этой области и увеличении экспорта можно зарабатывать большой доход», заключил он.
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Министр нефти Ирана Джавад Оуджи во вторник заявил, что доходы страны от нефтяной промышленности в прошлом иранском 1400 году (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.) составили 43 млрд долларов.
Он на церемонии подписания меморандума между министерством нефти и муниципалитетом Тегерана заявил, что доходы Ирана от экспорта нефти, газового конденсата и нефтяных продукций составили 43 млрд долларов в минувшем году. «Если мы сможем вдвое сократить потребление топлива в стране в разных отраслях, тогда можно зарабатывать 150 млрд долларов в год», добавил он.
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